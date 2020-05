ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കടുത്ത ആശങ്ക പടര്‍ത്തി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ 4,213 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 97 പേര്‍ മരിച്ചു. ഒറ്റ ദിവസം രാജ്യത്ത് ഇത്രയും കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ 67,152 ആയി. 2,206 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.



ഗ്രീന്‍, ഓറഞ്ച് സോണുകളില്‍ കൂടതല്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വര്‍ധിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ നിയന്ത്രിതമായി ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നു റെയില്‍വേയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മൂന്നിന് വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി ചര്‍ച്ച നടത്തും. രാജ്യമാകെ ഒരേ സ്വഭാവത്തില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ തുടരാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിനു മുന്നിലുള്ള നിര്‍ദേശം. ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ വൈകാതെ ആരംഭിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം.

