കോവിഡിൽ കേന്ദ്രം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു; മോദിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ തുറന്നടിച്ച് മമത

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ഡൗൺ അവസാന ആഴ്ചയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചിരിക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വിഡിയോചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ലോക്ഡൗണിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇളവു വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്തു. 17നു ശേഷം പൂർണമായി തുറക്കാവുന്ന മേഖലകൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയവ ചർച്ചയായെന്നാണു സൂചന. കൊറോണ വൈറസ് രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി മോദി നടത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചർച്ചയാണിത്.

കോവിഡിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നു ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി വിമർശിച്ചതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരും തേടിയില്ല. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളോടു മാത്രമാണു കേന്ദ്രത്തിനു താൽപര്യം’– മമത പറഞ്ഞു. നേരത്തേതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കു സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതു പ്രധാന വിഷയമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. ലോക്ഡൗൺ അവസാനിക്കും മുൻപുതന്നെ സാമ്പത്തിക മേഖല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വൈകിട്ട് മൂന്നിനു തുടങ്ങിയ യോഗം തുടരുകയാണ്.

തകർച്ചയിലായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് വേണമെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോക്ഡൗൺ അവസാനിക്കാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അസുഖ ബാധിതരുടെയും മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം ഉയരുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഭാഗികമായി ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധിയും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തണമെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കു വ്യക്തത വേണമെന്നും കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

