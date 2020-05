കൊച്ചി ∙ പ്രവാസികളുമായി ദുബായിൽ നിന്നുള്ള IX 434 വിമാനം രാത്രി 8.07ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി. പിഞ്ചു കുഞ്ഞും അഞ്ച് കുട്ടികളും ഉൾപ്പടെ 178 പേരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൃശൂർ (50), കോട്ടയം (34), എറണാകുളം (29) ജില്ലകളിലേക്കാണു കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നത്. യാത്രക്കാരെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും ടാക്സികളിലും അതത് ജില്ലകളിലെത്തിക്കും.

English Summary: New flight landed in Kochi with expats from Dubai