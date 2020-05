കുഞ്ഞനുജനെ ഓർമ വന്നവർ; മോളെ കണ്ടു സംസാരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ അമ്മമാർ

കൊച്ചി ∙ അന്നത്തെ ടെലികൗൺസിലിങ് ജോലി അവസാനിക്കാൻ രണ്ടു കോളുകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. കോഴിക്കോടു നിന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെത്തി ക്വാറന്റീനിലായ യുവാവാണ് ഫോൺ എടുത്തത്. ഒപ്പം ഒരു സുഹൃത്തുമുണ്ട്. ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവർക്കു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണം നിർത്തിയതോടെ രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. കയ്യിൽ കാശുമില്ല. വാക്കുകളിൽ സങ്കടം നിഴലിക്കുന്നത് ഫോണിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ നിമിഷം അതേ പ്രായംവരുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞനുജനെയാണ് ഓർത്തതെന്ന് ക്വാറന്റീനിലുള്ളവർക്ക് കൗൺസിലിങ് നൽകുന്നതിന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ എം.എസ്.അഖില പറയുന്നു.

കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. വിളികൾ വീട്ടിലിരുന്നായതിനാൽ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയും ഒപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പാചകം മതിയാക്കി. പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ മായ മാഡത്തെ ഉടൻ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു. അര മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിനു മുൻ‌പു തന്നെ നിരീക്ഷണ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ നാട്ടിൽ പോകുംവരെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കി. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വിളിച്ച് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. നാട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇൗ നാട് ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. നിങ്ങളൊക്കെ അത്രയും സ്നേഹം ഉള്ളവരല്ലേ എന്നും.

റോഡരികിൽ കിടന്ന വയോധികന്‍

സമാനമായ മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ഹണി വർഗീസിനും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഏപ്രിൽ 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു സുഹൃത്തായ സമീർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഫോൺ കോൾ. സാധാരണ പോലെ സുഖാന്വേഷണ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസിലായത്. തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിനടുത്ത് നഗരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം 67 വയസുള്ള വയോധികൻ നാലു ദിവസമായി ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ റോഡിന് സമീപത്തായി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അമ്പാടി എന്ന യുവാവ് തന്റെ അധ്യാപകനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അധ്യാപകന്റെ നിർദേശപ്രകാരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ആ വയോധികനെ കൊണ്ട് പോയെങ്കിലും ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല.

എന്തു ചെയ്യണമെന്നു ചോദിച്ചാണ് സുഹൃത്തായ അധ്യാപകന്റെ വിളി. ഉടനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ പ്രേമയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തു. പ്രേമയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫിസർ തമ്പിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കാര്യം കൊണ്ടു വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടടുത്ത കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി 14 ദിവസത്തെ സെൽഫ് ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വഴിയിൽ കിടന്ന് വിശന്നു മരിക്കുമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജീവന് ജീവിതം തിരികെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ച ഫോൺ വിളി.

ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നൊമ്പരം പങ്കുവച്ച് അമ്മ

വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ടെലി കൗൺസലിങ്ങിനാണ് ആ അമ്മയെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ സിനി ജോസ് വിളിച്ചത്. അമ്മ തനിച്ചാണ്. ഏറെ അടുപ്പമുള്ളവരോട് എന്ന പോലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. റിട്ട. ടീച്ചറാണ് അവർ. ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം ഒറ്റപ്പെടലിലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങളും കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും പങ്കുവച്ചു. എന്നും വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ഫോൺ വച്ചത്. പിന്നീട് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു.

‘മോളുടെ വിളി എനിക്ക് എത്ര ആശ്വാസമാണെന്നറിയാമോ? ലോക്ഡൗണൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മോളെ കണ്ടു സംസാരിക്കണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. ഇതു പോലെ എത്രയോ വ‍ൃദ്ധമാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ തന്റെ ശബ്ദസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതിന്റെ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് സിനി പറയുന്നു.

‘തടവിലായ’ ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് എറണാകുളം പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ മായ നിർദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർ മഹിത വിപിനചന്ദ്രൻ ആ ഏഴാം ക്ലാസുകാരനെ വിളിച്ചത്. വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ സംസാരം. അമ്മ യുകെയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അടച്ചിട്ട ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് അവനെ സംഘർഷത്തിലാക്കി. പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതെയും കളിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാതെയും ഫ്ലാറ്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് അവന്റെ വിഷമകാരണം.

പല തവണ അവനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. അവൻ അനുസരിക്കാൻ തയാറായതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. അവന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റികൾ എല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്ത് വിഡിയോ ഉണ്ടാക്കി യുട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒട്ടും സമയമില്ലെന്നായി ഇപ്പോൾ അവന്. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി സമ്മാനിക്കാൻ സാധിച്ചതായി മഹിത പറയുന്നു.

