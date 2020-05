മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ ആരോഗ്യ നില മെച്ചപ്പെട്ടു, നിരീക്ഷണത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മൻമോഹൻ സിങ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.



ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടേമുക്കാലോടെയാണ് നെഞ്ചു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽവച്ച് പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ മൻമോഹൻ സിങ് രാജസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ്. 2009ൽ അദ്ദേഹം എയിംസിൽ ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായിരുന്നു.



English Summary: Former PM Manmohan Singh stable, AIIMS doctors investigating causes of fever