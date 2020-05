ബ്രിട്ടനിൽ നിബന്ധനകളോടെ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ; ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കും

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടനിൽ നിലവിലുള്ള ലോക്ഡൗൺ ചട്ടങ്ങളിൽ നിബന്ധനകളോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച മുതൽ യഥേഷ്ടം വ്യായാമത്തിനു പുറത്തിറങ്ങാനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പാർക്കുകളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാനും അനുമതി നൽകി. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സാധ്യമല്ലാത്ത നിർമാണമേഖലയിലെയും ഫാക്ടറികളിലെയും ജീവനക്കാർക്കു ജോലിക്കു പോകാം. പരമാവധി പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാകണം ജോലി സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര.



രണ്ടാംഘട്ടമായി ജൂൺ മുതൽ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ തുറക്കും. റിസപ്ഷൻ, ഒന്ന്, ആറ് ക്ലാസുകളാകും ആദ്യം തുറക്കുക. ജൂൺ അവസാനത്തോടെ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും തുറക്കും. പരീക്ഷകളും അഡ്മിഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണിത്. മൂന്നാംഘട്ടമായി ജൂലൈ ഒന്നുമുതൽ ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടകളും കൂടുതൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും തുറക്കാനും അനുമതിയുണ്ടാകും. രോഗാവസ്ഥയുടെ കണക്കുകളുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ ഉപദേശങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയെന്നു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധനചെയ്തുകൊണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



ഒറ്റയടിക്ക് ഈയാഴ്ചതന്നെ ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും പകരം കരുതലോടെയുള്ള ചില നടപടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ നിർദേശങ്ങൾ അപ്പടി പാലിക്കാൻ തയാറല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെയും വെയിൽസ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ. സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്ന നിർദേശം നിലനിർത്താനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.



നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്ന ഉപദേശം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശത്തിൽ ആവർത്തിച്ചതേയില്ല. പകരം സ്റ്റേ അലർട്ട് എന്നാണ് പുതിയ നിർദേശം. ‘സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, പ്രൊട്ടക്ട് എൻഎച്ച്എസ്, സേവ് ലൈവ്സ്’ എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ ബ്രിട്ടന്റെ കൊറോണ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. ഇതുമാറ്റി ‘സ്റ്റേ അലർട്ട്, കൺട്രോൾ ദ് വൈറസ്, ആൻഡ് സേവ് ദ ലൈവ്സ്’ എന്നാവർത്തിച്ചാണു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.



ട്രാക്കിങ്ങിലൂടെ രോഗബാധിതരെയും രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായവരെയും കണ്ടെത്തി രോഗത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ കോവിഡ് അലർട്ട് സിസ്റ്റം ബോറിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഇതു നടപ്പിലാക്കുക. സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ബയോ സെക്യൂരിറ്റി സെന്ററാകും ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കണക്കുകളും ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങളും ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുമുള്ള നടപടികളിലൂടെയാകും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.



രാജ്യത്തേക്കു വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങളും ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്ന ഇളവുകളെല്ലം നിബന്ധനകളോടും ഉപാധികളോടും കൂടിയുള്ളവയാണെന്നും ഒന്നും ശാശ്വതമാണെന്ന ധാരണ പാടില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.



English Summary: UK lockdown to stay in place till June 1, says Boris Johnson