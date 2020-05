വിവാഹത്തിന് ‘ജാമ്യം’; തടവുകാരൻ കതിർമണ്ഡപത്തിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗണിൽ കതിർമണ്ഡപത്തിന്റെ ‘ഗ്രീൻ സോണി’ലേക്കു കടക്കാൻ തടവുകാരനു കോടതിയുടെ അനുമതി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ തടവിൽ കഴിയുന്നയാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപാണു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു കോടതി 45 ദിവസത്തേക്കു ജാമ്യം നൽകിയത്. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന സാഹചര്യവും കോടതി പരിഗണിച്ചു.



കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ജയിലുകളിലെ തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര തടവുകാർക്കു ജാമ്യം നൽകണമെന്നു സുപ്രീംകോടതി ഈയിടെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞിരുന്ന തടവുകാരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ പേരുപറഞ്ഞാണു ജാമ്യം തരമാക്കുന്നത്.

English Summary: Marriage in times of Covid-19: Delhi court allows prisoner bail to marry