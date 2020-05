ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും യാത്രക്കാർ: നീക്കവുമായി റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി∙വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഓടിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ. 1,200 യാത്രക്കാർക്കു പകരം 1,728 പേരുമായിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരമാവധി ശേഷിയേക്കാള്‍ കുറച്ചു യാത്രികരെയാണു റെയില്‍വേ മുന്‍പ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ട്രെയിൻ എത്തിച്ചേരേണ്ട സംസ്ഥാനത്തെ നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പിന് പുറമേ അതേ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ മൂന്നിടങ്ങളിൽ‌ കൂടി ‘ശ്രമിക് സ്പെഷല്‍’ ട്രെയിനുകൾ നിർത്തുമെന്നും റെയിൽവേ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.

ഓരോ സ്പെഷൽ ട്രെയിനിലും എത്ര സ്ലീപ്പർ ബെർത്തുകളുണ്ടോ, അത്രയും യാത്രക്കാരെയും കയറ്റാമെന്നാണു റെയിൽവേയുടെ നിലപാട്. 24 കോച്ചുകൾ വീതമുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ ഓരോ കോച്ചുകളിലും 72 യാത്രക്കാരെ വീതമാണു കയറ്റാൻ സാധിക്കുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഓരോ കോച്ചിലും 54 പേരെ വീതമാണു കയറ്റുന്നത്. മേയ് ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ റെയിൽവേ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിച്ചെന്നാണു കണക്ക്.

റെയിൽവേയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 300 ട്രെയിനുകൾ വരെ ഓടിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഇതു പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനാണു ശ്രമമെന്നും റെയിൽവേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണു ശ്രമമെന്നും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.



