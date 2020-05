ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ പാസ്; യാത്രാ നടപടികൾ കർശനമാക്കി പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് പാസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പാസ് ഉണ്ടങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാസ് നൽകാവൂവെന്ന നിർദേശം സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു വച്ചു. ഇതു കർശനമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും ഡിജിപിമാർക്കും കമ്മിഷണർമാർക്കും കത്തയച്ചു.

മലയാളികൾ പാസിന് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ കേരള പാസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഉണ്ടങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് ഡിജിപിയുടെ നിർദേശം. ഇതോടെ രണ്ടു പാസ് ഉണ്ടങ്കിൽ മാത്രമേ യാത്ര സാധ്യമാകൂ. പാസില്ലാതെ എത്തുന്നവരെ തടയാനാണ് നടപടി.

English Summary: Pass from both States Mandatory to Enter Kerala from Other States