വന്ദേ ഭാരത് 5–ാം ഘട്ടം: ഇന്ന് 7 വിമാനങ്ങൾ; കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ഓരോ വിമാനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ അഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് 7 വിമാനങ്ങളിലായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കും. ലണ്ടൻ – ഡൽഹി – ബെംഗളൂരു, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ – മുംബൈ – ഹൈദരാബാദ്, ധാക്ക – മുംബൈ, ദുബായ് – കൊച്ചി, അബുദാബി – ഹൈദരാബാദ്, ക്വാലലംപൂർ – ചെന്നൈ, ബഹ്‌റൈൻ – കോഴിക്കോട് എന്നീ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്നെത്തുക. എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 15,000ത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



English Summary: Repatriation: 7 flights to reach India on Day 5 of Vande Bharat Mission