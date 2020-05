റിയാദ്∙ കടുത്ത ചെലവു ചുരുക്കൽ നയവുമായി സൗദി അറേബ്യ. മൂല്യവർധിത നികുതി അഞ്ചിൽനിന്ന് 15 ശതമാനമാക്കി. സർക്കാർ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള 1,000 റിയാൽ മാസബത്ത ഇല്ലാതാക്കി. 1,000 ബില്യൻ റിയാലിന്റെ പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കി.



English Summary: Saudi Arabia will raise its consumption tax from 5 to 15%