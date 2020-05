രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 4213 കേസുകൾ; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വ്യാപനം അതിവേഗത്തിൽ

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാംദിവസവും ആയിരത്തിലേറെ കേസുകള്‍. റെക്കോര്‍ഡ് മരണനിരക്ക്. കോവിഡിന്‍റെ വിളനിലമായ മുംബൈയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും രോഗവ്യാപനം. മഹാനഗരത്തില്‍ ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 875 കേസുകളും 19 മരണവും. ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലില്‍ തടവുകാരും ജീവനക്കാരും ഉള്‍പ്പടെ 184 പേര്‍ പോസിറ്റീവായി. ധാരാവിയില്‍ 859 കേസുകളും 29 മരണവും. 786 പൊലീസുകാര്‍ക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നൂറിലേറെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും 64 മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഇതുവരെ രോഗം കണ്ടെത്തി. ആകെ മരണം 832. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് 1237 ആക്ടീവ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ് ഉള്ളത്.

ഇതുവരെ 4,199 പേരാണ് രോഗമുക്തരായത്. മുംബൈയിൽ മാത്രമല്ല മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനു തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് ഓഫിസർ പ്രദീപ് അവതെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഏതു സമയത്തും വൈറസ് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കാമെന്നാണു പുതിയ ക്ലസ്റ്റർ കാണിക്കുന്നതെന്നും സാഹചര്യം വിശദമായി പഠന വിധേയമാക്കുന്നതായും ഡോ. പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ സ്ഥിതി മറ്റുഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 2000 ആളുകളോളം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ സമൂഹവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കിറ്റുകളുടെ തകരാര്‍മൂലം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 665 പേരുടെ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അയല്‍സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിലും കാര്യങ്ങള്‍ അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഇന്നലെ കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‍ത 398 കേസുകളില്‍ 278 കേസുകളും അഹമ്മദാബാദില്‍. ഇന്നലെ മാത്രം 21 മരണം. സൂറത്തിലും വഡോദരയിലും രോഗവ്യാപനം അതിവേഗമാണ്. സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ തുടരുന്ന അഹമ്മദാബാദ് നഗരം അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്‍റെ വലയത്തിലാണ്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ വൻ വർധനയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 4213 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോവിഡ് കാലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് കേസുകൾ 67,152 ആയി. തുടർച്ചയായി അഞ്ചാംദിവസമാണ് രാജ്യത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആകെ മരണം 2206 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 97 പേരാണ് മരിച്ചത്. 20,917 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക്. 44,029 പേ‌ർ ഇപ്പോഴും ചികിൽസയിലാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ഗുജറാത്തിൽ ആകെ കേസുകൾ എണ്ണായിരം കടന്നു.

