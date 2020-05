ട്രെയിനിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കും; തയാറെടുപ്പുമായി എറണാകുളം

കൊച്ചി ∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ തയാറെടുപ്പുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു.



ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മേയ്‌ 13ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം ജങ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിർത്തുന്നത്. എറണാകുളത്ത് എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ വീടുകളിലേക്കും സമീപ ജില്ലകളിലേക്കും എത്തിക്കാനായി വാഹനങ്ങളും ഓരോ യാത്രക്കാരുടേയും പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും ടാക്സി സംവിധാനവും ഒരുക്കും.

തുറമുഖത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. തുറമുഖത്ത് വീണ്ടും മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്തും. വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംയോജിതമായിട്ടാണ് മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്തുന്നത്. ഇതിനിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുകളോട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാന്‍ കർശന നിർദേശം നൽകി. വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ ആളുകൾക്ക് മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനായി കൗൺസിലിങ് നടത്തും.

നിലവിൽ ജില്ലയിൽ 26 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 3600ഓളം പേരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണുള്ളത്. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അവശ്യ വസ്തുക്കളും ഭക്ഷണവും എത്തിച്ചു നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. വാർഡ് തല ജാഗ്രതാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.

