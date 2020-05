തിരുവനന്തപുരം ∙ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരെ കര്‍ശനമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ വീടുകള്‍ക്കുമുന്നില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ സ്റ്റിക്കര്‍ പതിക്കും. വാര്‍ഡുതല നിരീക്ഷണ സ്ക്വാഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏഴുപേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസര്‍കോട് നാല്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം. കാസര്‍കോട് രോഗം ബാധിച്ച നാലുപേരും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നെത്തിയവരാണ്.

പാലക്കാട്ടെ രോഗി ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും, മലപ്പുറത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാള്‍ കുവൈത്തില്‍ നിന്നുമാണ് എത്തിയത്. വയനാട്ടില്‍ 11 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനാണ് രോഗം, സമ്പര്‍ക്കം വഴിയാണ് വൈറസ് ബാധ. ആര്‍ക്കും രോഗമുക്തിയില്ല. നിലവില്‍ 27 പേരാണ് ചികില്‍സയിലുള്ളത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഒരു ഹോട്സ്പോട്ട് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയനാട് ജില്ലയിലെ നെന്മേനിയാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഹോട്സ്പോട്ട്.

