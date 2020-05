ഗൾഫിനു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ എത്തിക്കും; വിശദാംശങ്ങൾ

കൊച്ചി∙ ഗൾഫിനു പുറമേ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. ഞായറാഴ്ച മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനം കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ച വന്ദേഭാരത് മിഷൻ നാലു ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ചയോടെ ഒരാഴ്ച പൂർത്തിയാകും.

രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അൾജീറിയയിലേയ്ക്ക്



അൾജീറിയയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജപ്പാൻ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പടെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. 16–ാം തീയതി മുതലുള്ള ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് സർവീസ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ എയർ ഇന്ത്യയുമായി നടത്തി.

കൃത്യമായ തീയതി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എംബസിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അൾജീറിയയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും തിരിച്ചു വരാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അൾജീറിയയിൽ സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോരാനാവാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

റഷ്യയിൽ നിന്ന്

റഷ്യയിൽ നിന്ന് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരം ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. റഷ്യയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോഴും ട്രെയിന്‍ സർവീസുകളും പരിമിതമായ വിമാന സർവീസുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം എയർ ഇന്ത്യ സർവീസ് നടത്തുന്നത് മോസ്കോയിലേക്കു മാത്രമാണ്.

മോസ്കോയിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കും മുംബൈയിലേക്കും ഒപ്പം കേരളത്തിലേക്കും ഒരു വിമാനം ഒരു പക്ഷെ ഈ ആഴ്ചയോ അടുത്ത ആഴ്ചയോ സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് പ്രാഥമിക ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. തീയതിക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകും. മോസ്കോയിൽ നിന്നു മലയാളിക്ക് ഡൽഹിയിലോ മുംബൈയിലോ വന്നിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെ വരാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കും.

ബ്രൂണെയിൽ നിന്ന്

ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരും ബ്രൂണെയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി അവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ ആളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രൂണെയിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് സർവീസിന് സാധ്യതയില്ല.

പകരം ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെ എത്തിയാലും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വരുന്നതിന് സാധിക്കുംവിധം സർവീസ് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് ഉള്ള തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തേയ്ക്ക് വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സർവീസ് നടത്തുന്ന വിധമായിരിക്കും സംവിധാനം ഒരുക്കുക.

ഉക്രൈനിൽ നിന്ന്

ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്ക് വരാൻ 300ൽ പരം വിദ്യാർഥികളുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. സാധാരണ നിലയിൽ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് വിമാന സർവീസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച നടക്കുകയാണ്.

ഒന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ എവിടേക്കു വരണം എന്നത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഈ ആഴ്ച തന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ജപ്പാനിൽ നിന്ന്

ടോക്കിയോയിൽ നിന്നു ഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15 മുതൽ തന്നെ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് ആലോചന നടക്കുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് ചെന്നൈയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ശേഷം കേരളത്തിലേക്കു വരാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന്

ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയിയൽ നിന്നു സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന്

ശ്രീലങ്കയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കപ്പലിൽ കൊണ്ടു വരാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അടുത്തു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ വിമാന സർവീസിനേക്കാൾ കപ്പൽ സർവീസിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഇപ്പോൾ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകൾ മാലദ്വീപിലുള്ളവരെ കൊണ്ടു വരുന്ന സർവീസാണ് നടത്തുന്നത്.

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ കൊണ്ടു വരാൻ അടുത്തയാഴ്ച സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം. നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ആഴ്ച സർവീസ് ഉണ്ടാകും. എന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്ന കൃത്യമായ വിവരം 15നോ 16നോ അറിയാം.

ബ്രസീൽ, പെറു, ചിലെ

ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു മാത്രം ചെറിയ വിമാനങ്ങളിൽ ആളുകളുമായി ഇത്ര അധികം ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല എന്നതിനാൽ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വലിയ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതാണ് ആലോചനയിലുള്ളത്. റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിലായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക. പത്തു ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ജോർദാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നടപടി.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ

ഈ ആഴ്ച പുതിയതായി വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും. പാരിസ്, റോം, ഡബ്ലിൻ, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമാന സർവീസുകളുണ്ടാകും.

യുഎസ്എ, കാനഡ

യുഎസിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സർവീസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനു പുറമേ ഷിക്കാഗോ, വാഷിങ്ടൻ, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സർവീസ് ആരംഭിക്കും. കാന‍‍ഡയിൽ ടൊറന്റോ, വാൻകൂവർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ആലോചന നടക്കുന്നു.

ഇറാനിൽ നിന്ന്

മത്സ്യമേഖലയിലള്ളവർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ജോലിക്കോ അല്ലാതെയോ പോയവർ, ആരൊക്കെ തിരിച്ചുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കും. കപ്പലിൽ ആയിരിക്കും ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക.

ഇതിനു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കിഷ് ഐലൻഡിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരാളുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. അവരെയും ഈ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. പത്തു ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.

