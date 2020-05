രണ്ടായിരമാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിച്ച സാര്‍സ് വൈറസില്‍നിന്ന് ഉള്‍ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങളാണ് ഒരു പരിധി വരെ കൊറോണയെ ചെറുക്കാന്‍ കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു കരുത്തായത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് അതുവരെ പുലര്‍ത്താതിരുന്ന പല ജാഗ്രതകളും സാര്‍സിനുശേഷം പാലിക്കാന്‍ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും തയാറായി. 29 രാജ്യങ്ങളിലായി എണ്ണായിരത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്കു മാത്രമാണ് സാര്‍വ് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത്. 774 പേര്‍ മരിച്ചു. എന്നാല്‍ പല പൂര്‍വേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാരുകളെയും ജനങ്ങളെയും ഉറക്കത്തില്‍നിന്നു തട്ടിയുണര്‍ത്താന്‍ സാര്‍സിനു കഴിഞ്ഞു.

അന്നുമുതല്‍ ആരോഗ്യ രംഗത്തു സ്വീകരിച്ചുവന്ന പല നടപടികളും കൊറോണയെ ചെറുക്കാന്‍ പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും തുണയായി. അതിലൊരു രാജ്യമാണ് വിയറ്റ്‌നാം. ജനുവരി 23നും മേയ് എട്ടിനുമിടയില്‍ 288 കോവിഡ് കേസുകള്‍ മാത്രമാണു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോള്‍ 47 പേര്‍ക്കു മാത്രാണു രോഗമുള്ളത്. ഒരാള്‍ പോലും മരിച്ചില്ല എന്നതും നേട്ടമായി. വലിയ തോതില്‍ വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരസ്പരബന്ധമുള്ള ലബോറട്ടറി സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് വിയ്റ്റ്‌നാമിനു തുണയായി.

സാര്‍സ് പഠിപ്പിച്ചത്

ചൈന, ഹോങ്കോങ്, തയ്‌വാന്‍, ജപ്പാന്‍, കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ സാര്‍സിനുശേഷം ജീവിതശൈലിയില്‍ വലിയ മാറ്റമാണുണ്ടായത്. പൊതുസ്ഥലത്തു മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതു ശീലമായി. രോഗം ഇല്ലാതായതിനു ശേഷവും ജനങ്ങള്‍ ആ പതിവ് തുടര്‍ന്നു. ചുമയും ജലദോഷവുമുള്ളവര്‍ മാസ്‌കുകള്‍ ധരിച്ചാണ് ഓഫിസില്‍ എത്തിയിരുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ വസ്തുക്കളില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എലവേറ്ററുകളുടെ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തിയിരുന്നത് വിരല്‍മുട്ടുകള്‍ കൊണ്ടാണ്. വിരലിന്റെ അഗ്രവുമായി നേരിട്ടു ബന്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണിത്.

പൊതുവിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശുചിത്വം പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായി കൈ കഴുകുന്നതും ശീലമായി. ജോലികളുടെ ക്രമീകരണത്തിലും യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായി. ഏഷ്യന്‍ വികസന ബാങ്ക് ലോണ്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെയാക്കി. തമ്മില്‍ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ബിസിനസ് യാത്രകള്‍ വെട്ടിച്ചുരുക്കാനും ഇതുപകാരപ്പെട്ടു. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ആരോഗ്യരംഗത്തു മുതല്‍മുടക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ബോധവാന്മാരായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം കടമെടുത്തിരുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്കു കൂടി കടമെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഫണ്ടാണു ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന ബോധം സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കുണ്ടായി. ചൈന ഉള്‍പ്പെടെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ദൗര്‍ബല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതികളും മറ്റും നടപ്പാക്കി കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. ഈ മേഖലയിലെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം മൂന്നിരട്ടിയായി. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ആരോഗ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി. ലാവോസ്, കംബോഡിയ തുടങ്ങിയ ചെറു രാജ്യങ്ങളും പൊതുആരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ ത്വരിതഗതിയിലാക്കി. നിരീക്ഷണ, റിപ്പോര്‍ട്ടിങ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കായി കൂടുതല്‍ തുക ബജറ്റില്‍ നീക്കിവയ്ക്കാനും സര്‍ക്കാരുകള്‍ തയാറായി. സാര്‍സിനു പിന്നാലെയെത്തിയ എച്ച്1എന്‍1 കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക സഹകരണം ശക്തമാക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യ രംഗത്തുയരുന്ന ഭീഷണികള്‍ കണ്ടെത്തി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള കരാറുകള്‍ ഒപ്പുവച്ചു. ലോകമാകെ പടര്‍ന്നുപിടിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ മിക്ക രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ തുണയായി. ചൈനയുമായി അടുത്ത വ്യാപാര, വാണിജ്യ, ടൂറിസം ബന്ധമുള്ള പല കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം ഒരു പരിധി വരെ ഫലപ്രദമായി തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. മാസ്‌ക് ധരിക്കലും കൈകഴുകലും ശക്തമായ പൊതുആരോഗ്യ സംവിധാനവുമാണ് ഈ നീക്കത്തില്‍ കരുത്തായത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കു പഠിക്കാനുള്ളത്

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അകലുന്നതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിതശൈലിയിലും സാമൂഹിക ശീലങ്ങളിലും കാതലായ മാറ്റം വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ജോലി ക്രമീകരണത്തിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ്. നിനച്ചിരിക്കാതെ മാസ്‌ക് ധരിക്കലും കൈകഴുകലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായതുപോലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള തൊഴില്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും വേണ്ടിവരും. യാത്രകള്‍ കുറയ്ക്കാനും ടെലിമെഡിസിന്‍ ഉപയോഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും രോഗനിര്‍ണയ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാകും. ആരോഗ്യരംഗത്തു കൂടുതല്‍ മുതല്‍മുടക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനു മറിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ടിവരില്ല എന്നതും കോവിഡ് പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ പാഠങ്ങളില്‍ ഒന്നായി മാറും.

Englsih Summary: What SARS taught East Asia, and what India can learn from Covid