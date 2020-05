ലണ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടക്കുമ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്തോറും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ ഈ മഹാമാരി വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. ചൈനയിലെ കാട്ടിൽ കാണപ്പെട്ട വൈറസ് എങ്ങനെ മനുഷ്യരിലേക്കു പകർന്നുവെന്നതാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

വവ്വാലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസാണിതെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് എങ്ങനെ മനുഷ്യരിലേക്കു വൈറസ് പകർന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തണം. വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിലേക്കു പകരുകയും ആ മൃഗത്തിന്റെ ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുകയോ ഇറച്ചിയാക്കാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതിലൂടെ പകരുകയോ ആകാമെന്നാണ് അനുമാനം. ഈ മൃഗം ഏതെന്നു കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ‘അജ്ഞാത’ മൃഗം ഇനിയുമേറെപ്പേരിലേക്ക് വൈറസിനെ പകർത്തുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്.

വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതു സാധ്യമാവണമെന്നില്ല. വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവു തടയണമെങ്കിലോ ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് വൈറസുകളുടെ പുതിയ ശ്രേണിയുണ്ടായി വീണ്ടുമത് ലോകത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലോ ആദ്യം ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പഠനം നടത്തണമെന്ന് ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഈ സാംക്രമിക രോഗത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനുമായി ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് പുതിയൊരു ശാസ്ത്ര ദൗത്യ സംഘത്തെ അയയ്ക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ചൈനയോട് അനുവാദം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അയച്ച ഒരു സംഘം ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ ഗവേഷണം തുടരുന്നു. മനുഷ്യരിലുണ്ടാകുന്ന 70% അണുബാധകളും മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്നതാണ്. സൂണോട്ടിക് എന്നാണ് ഇതു വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. സാർസ് കോവ്–2 എന്ന വൈറസിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസിങ് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വവ്വാലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു രണ്ട് അപകടകരമായ വൈറസുകള്‍ക്കു സമാനമാണെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു.

വവ്വാലുകളിൽനിന്നു വെരുകുകളിലൂടെ മനുഷ്യരിലെത്തിയ സാർസ്, ഒട്ടകങ്ങളിലൂടെ എത്തിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മെർസ് എന്നിവയാണ് ഈ അപകടകരമായ വൈറസുകൾ. വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്താൻ സമാന യാത്രയാണ് സാർസ് കോവ്–2 നടത്തിയതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഫൂഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ആനിമൽ ഡിസീസ് വിദഗ്ധൻ പിറ്റർ ബെൻ എംബാറെക് പറയുന്നു. എന്നാൽ കാരിയറായ മൃഗമേതെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ അജ്ഞാത മൃഗം തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ രോഗം പരത്തുന്നുണ്ടാകാം.

