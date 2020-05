കൊച്ചി∙ രോഗലക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലെത്തിയ വിമാനത്തിൽ വന്ന അഞ്ചു പേരെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. കൊച്ചിയിൽ മൂന്നും പാലക്കാട് രണ്ടു പേരുമാണ് ആശുപത്രിയിൽ. കൊച്ചിയിൽ ഉള്ളവർ കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ ജില്ലക്കാർ.

English Summary : Five from Dubai who reached Kochi admitted in hospital