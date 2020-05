ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ്; ഡൽഹി എയർ ഇന്ത്യ ഓഫിസ് അടച്ചുപൂട്ടി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ എയർ ഇന്ത്യ ഓഫിസ് അടച്ചുപൂട്ടി. ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. മേയ് ഏഴിനാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഡൽഹി ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരൻ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഇയാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.



രോഗം ബാധിച്ചയാൾക്ക് നേരത്തേ പനിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മരുന്നു കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇത് കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് തൊണ്ടയിലും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടതോടെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായത്. ഇയാളെ പിന്നീട് ഡൽഹി രാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അതേസമയം നേരത്തേ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അഞ്ച് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരും പുതിയ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയി.



