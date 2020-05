രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ തുടരും; നാലാം ഘട്ടം പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ തുടരുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡ് ഉടനൊന്നും മാറില്ല. ലോക്ഡൗൺ തുടരും. ലോക്ഡൗൺ നാലാം ഘട്ടം പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ ഈ മാസം 18ന് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മേയ് 17നാണ് രാജ്യത്ത് മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൗൺ അവസാനിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് രോഗം ഇപ്പോഴൊന്നും വിട്ടുപോകില്ല. ഏറെക്കാലം കൊറോണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിച്ചു മുന്നേറുകയാണു വേണ്ടത്. നമ്മൾ മാസ്കുകള്‍ ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യും. കൊറോണയെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൗണ്‍ പുതിയ രൂപത്തിലും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുമാകും.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാകും നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൗണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക ഉൽപാദനവും വിതരണവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഓരോരുത്തരും പ്രാദേശിക ഉൽപനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Based on the suggestions by states, information related to lockdown 4 will be given to you before 18th May: PM