വാഷിങ്ടൻ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ആറു രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രസീൽ, ഇസ്രയേൽ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായാണ് അദ്ദേഹം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ രാജ്യാന്തര സഹകരണം, സുതാര്യത, ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് മോർഗൻ ഒർട്ടഗസ് അറിയിച്ചു. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആഗോള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹകരണവും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി.

