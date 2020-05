ശീതീകരിച്ച കോച്ചുകളിലെ യാത്രയില്‍ ആശങ്ക; പേടിവേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ ശീതീകരിച്ച കോച്ചുകളിലെ ട്രെയിന്‍ യാത്ര കോവിഡ് രോഗം പടരാൻ സാധ്യത കൂട്ടുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ്. സാമുഹിക സുരക്ഷ മിഷന്‍ ‍ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലാണ് ആശങ്ക പങ്കുവച്ചത്. എന്നാല്‍ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുമെന്നും പ്രാഥമിക പരിശോധനകള്‍ നടത്തുമെന്നും റെയില്‍വേ വിശദീകരിച്ചു.



ഇന്ന് എട്ട് ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങും. ഇതില്‍ അഞ്ചെണ്ണം ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളാണ്. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂരിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിന്‍. വൈകിട്ട് നാലിന് ഈ ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടും.

ബെംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ്, ബംഗാളിലെ ഹൗറ എന്നിവടങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു പ്രധാനമായും ട്രെയിനുകളുള്ളത്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ട്രെയിന്‍ നാളെ രാവിലെ 11.25ന് പുറപ്പെടും. ഈ ആഴ്‌ച കേരളത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിഞ്ഞു.



English Summary: Despite fear of coronavirus spreading, Indian Railways sticks to AC coaches