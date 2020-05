ഛത്തീസ്ഗഡ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് ജോഗി കോമയിൽ തുടരുന്നു

റായ്പുർ ∙ ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്നു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഡ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും ജനതാ കോൺഗ്രസ് ഛത്തീസ്‌ഗഡ് (ജെ) നേതാവുമായ അജിത് ജോഗി (74) അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. ചികിത്സയോടു ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ശ്വാസതടസ്സമുള്ളതിനാൽ തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നില്ല. ഇതു തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചതോടെയാണു കോമയിലായത്.

8 സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘമാണു ജോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നത്. 48 മണിക്കൂർ സമയം നിർണായകമാണെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചു. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ തളർന്നുവീണ ജോഗിയെ ശനിയാഴ്ചയാണു ശ്രീനാരായണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Former Chhattisgarh Chief Minister Ajit Jogi continues to be in coma