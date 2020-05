കോവിഡ് ഫലം 15 മിനിറ്റിൽ; ആഴ്ചയിൽ 4 ലക്ഷം പരിശോധന നടത്താൻ ജപ്പാൻ

ടോക്കിയോ ∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വര്‍ധന ആരോഗ്യസംവിധാനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ ജപ്പാൻ. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോകുകയായിരുന്നു. ജപ്പാനില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 15,000 കടന്നതോടെ രോഗസാന്നിധ്യം അതിവേഗം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആന്‍റിജൻ ടെസ്റ്റിലേക്കു മാറുകയാണ് ജപ്പാൻ.

തദ്ദേശീയമായ വികസിപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ ആന്‍റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന് ജപ്പാൻ ബുധനാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജപ്പാനിലെ രോഗപരിശോധനാ ലാബ് പരീക്ഷണ സേവനദാതാക്കളായ മിറാക്ക ഹോൾഡിങ്സിന്റെ കീഴിലുള്ള ഫുജിറെബയോ ആണ് ആന്റിജൻ കിറ്റുകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം തേടിയത്. ആഴ്ചയിൽ 4,00,000 ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് നീക്കം. ഇതിലൂടെ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി പേരുടെ ഫലമറിയാനാകുമെന്നും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നുമാണു വിലയിരുത്തൽ.

കോവിഡ് രോഗനിർണയത്തിന് ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആര്‍ടി- പിസിആര്‍ (റിവേഴ്സ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോളിമെറേസ് ചെയിൻ റിയാക്‌ഷൻ) പരിശോധനയാണ്. വൈറസിന്‍റെ ജനിതക സാന്നിധ്യം നേരിട്ടു തിരിച്ചറിയുന്നതിനാൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ രോഗനിര്‍ണയം നടത്താൻ ഈ രീതി സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണമെന്നുള്ളതും ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് പോരായ്മ. അതേസമയം, വൈറസുകളിലോ വൈറസുകൾക്കുള്ളിലോ ഉള്ള പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ നടത്തുന്നത്. മൂക്കിലെ സ്രവപരിശോധനയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചെലവു കുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ നടത്താവുന്നതുമായ റാപിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യത പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതിനാൽ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ താരമ്യേന കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാവുന്ന ആന്‍റിജൻ ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമികതലത്തിൽ അതിവേഗം രോഗികളെ കണ്ടെത്തി തുടർ പരിശോധനയിൽ പിസിആർ ടെസ്റ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി മുന്നേറാനാണ് ജപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈറസിന്റെ ജനിതക സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയെന്നതിനെക്കാൾ രോഗബാധയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് സ്രവ പരിശോധനയിലൂടെ ആന്‍റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തുക.

അതിവേഗത്തിൽ ഫലം കണ്ടെത്തുന്ന ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ജപ്പാന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രോഗികളുടെ ക്രമാതീതമായ വര്‍ധന ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകാത്ത വിധമാകുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതര രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികള്‍ക്കു പോലും ചികിത്സ നല്‍കാനാകുന്നില്ല. ആദ്യം രോഗം ഭേദമാകുന്ന ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രൂക്ഷമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്നാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും പറയുന്നു.

നിലവില്‍ ദിവസം 12,000 പരിശോധനാ ഫലനിര്‍ണയം നടത്താനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആന്‍റിജൻ ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നീക്കം. ജപ്പാന്‍ കോവിഡ് ബാധ കൈകാര്യം ചെയ്തത് തെറ്റായ രീതിയിലാണെന്ന വിമർശനം ഇതിനിടെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് ജപ്പാനില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയത്. 15,847 പേർക്കാണ് ജപ്പാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 633 പേർ മരിച്ചു. 8,293 പേർക്കു രോഗം ഭേദമായി.

English Summary: Japan to approve its first coronavirus antigen test kits on Wednesday