റോഡ് മാർഗം എത്തിയത് 33,116 പേർ; കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 70% പുറത്തുനിന്നു വന്നവർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ റോഡ് മാർഗം 33,116 പേർ എത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. റോഡ്, റെയിൽ, വ്യോമ, നാവിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. വിദേശത്തുനിന്നു വിമാനം വഴി 1406 പേരും കപ്പൽ മാർഗം 833 പേരും വന്നു. ബുധനാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങും.

ഇതുവരെയുള്ള പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ 70% പുറത്തുനിന്നു വന്നവരാണ്. 30% അവരിൽനിന്നു സമ്പർക്കം വഴി രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്. രോഗവ്യാപന നിരക്ക് ഒന്നിൽ താഴെയാണെന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മരണ നിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ബ്രേക്ക് ദ് ചെയ്നും ക്വാറന്റീൻ, റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ എന്നിവയും വിജയിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഈ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത്, മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: More than 33,000 Keralites from other states reached state by road