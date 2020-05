കൊച്ചി∙ എറണാകുളം കാക്കനാട്നിന്ന് രാത്രിയിൽ ജാർഖണ്ഡിലേക്കു നടന്നു പോകാൻ ശ്രമിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. അങ്കമാലിയിൽ ദേശീയ പാതയ്ക്കരികിലുള്ള കരയാമ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണു സംഭവം അറിയുന്നത്.



ഇരുപതോളം ആളുകളാണ് തൊഴിലാളി സംഘത്തിലുള്ളത്. കാക്കനാട് ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കു വിളിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ട്രെയിനിൽ പോകാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്നാണു തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് പൊലീസ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

