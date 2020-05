മിഴി തുറക്കുമ്പോൾ മാസ്കണിഞ്ഞ മാലാഖമാർ; ലാലിയുടെ ‘നന്മ’ക്കണ്ണിൽ കാണും അംബിക

തിരുവനന്തപുരം ∙ അമ്പലത്തറ യുപിഎസ് ലൈൻ ശിവപാദത്തിൽ അംബികാദേവിക്ക്(68) കണ്ണുവേദന ആരംഭിച്ചത് അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തിമിരശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിലും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സഹിക്കാനാവാത്ത കണ്ണുവേദന. പല ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സിച്ചു, കണ്ണടകൾ മാറ്റി പരീക്ഷിച്ചു, വേദന മാത്രം മാറിയില്ല.

പുതിയ കാഴ്ചകൾക്കായി: ഞായറാഴ്ച മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ലാലി ഗോപകുമാറിനറെ നേത്രപടലം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു മുൻപ് അംബികാദേവിയെ ഗവ.കണ്ണാശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

ഗവ.കണ്ണാശുപത്രിയിലെ ഡോ. ചിത്ര രാഘവനാണു ഒടുവിൽ അംബികയുടെ കണ്ണിലെ ‘കരട്’ കണ്ടെത്തിയത്. തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ലെൻസിൽ കൃഷ്ണമണി തട്ടിയുണ്ടായ കാഴ്ചത്തകരാറായിരുന്നു പ്രശ്നം. നേത്രപടലം മാറ്റിവയ്ക്കുക മാത്രമായിരുന്നു പരിഹാരം.

പുതിയ കാഴ്ചകൾക്കായി: ഞായറാഴ്ച മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ലാലി ഗോപകുമാറിനറെ നേത്രപടലം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അംബികാദേവിയെ ഗവ.കണ്ണാശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തു മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ലാലി ഗോപകുമാറിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തതിൽ നേത്രപടലം എത്തിയതു കണ്ണാശുപത്രിയിൽ. ഉടൻ തന്നെ അംബികാദേവിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡോ.ചിത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തി.

കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമുള്ള ഇവിടെ എല്ലാ നഴ്സുമാരും കാവലിരുന്നു, അംബികാദേവിയുടെ മിഴി തുറക്കാൻ. ഒടുവിൽ അംബിക കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കാണുക മാസ്കണിഞ്ഞ മാലാഖമാരെ.

ലോക നഴ്‌സസ് ദിനമായ മേയ് 12ന് തലേന്നായിരുന്നു അംബികയ്ക്ക് നേത്രപടലം മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നതെന്നതും പ്രത്യേകത. കോവിഡ് കാലത്തു ലോകമെങ്ങും സാന്ത്വനത്തിന്റെ പുതുചരിത്രമെഴുതുന്ന നഴ്സുമാരെയാകും അംബികാദേവി ഇനി ആദ്യം കൺനിറയെ കാണുന്നതും.

നേത്രപടലം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു മുന്നോടിയായി അംബികാദേവിയുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കുന്ന ഗവ.കണ്ണാശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ.

