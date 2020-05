കൊച്ചി ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വാക്‌യുദ്ധം തടയാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പോര് നിയമവാഴ്ചയെ തകിടംമറിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.വി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നിരീക്ഷിച്ചു. അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റിനെതിരെ സമൂഹം അതേരീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

English Summary: Law needed to stop war of words in social media says high court