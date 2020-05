പലായനത്തിനിടെ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിലായി നാല് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

അംബാല / റായ്ബറേലി∙ ലോക്ഡൗണിനിടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട നാലു അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിലായി മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫത്തേപുരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സംഘത്തിലെ യുവതിയും ആറു വയസ്സു പ്രയമുള്ള മകളും ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. അവർ അതിനോടകം 1,300 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിരുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ ഹരിയാനയിലും സമാന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റൊരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്‌ഷഹറിൽ നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ യാത്രതിരിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളി ശിവകുമാർ ദാസ് (25) ഇന്നലെ രാത്രി റായ്ബറേലിയിൽ വച്ച് കാറിടിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു.

കഴി‍ഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും സമാന സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഉത്തർ പ്രദേശിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് ആറു പേർ മരിച്ചിരുന്നു. അതിനു മുൻപ്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മേൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ പാഞ്ഞുകയറി 16 പേർ മരിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് 19ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. പലരും കാൽനടയായി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ക്രമീകരിച്ചെങ്കിലും, ചെലവ് കൂടുതലായതിനാൽ കാൽനടയായി പലായനം തുടരുകയാണ്.

