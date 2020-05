കോവിഡിനുശേഷമുള്ള ലോകത്തിനുവേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമുള്ള ആഗോളവത്കരണം: ഇന്ത്യൻ അംബാസ്സഡർ

വാഷിങ്ടൻ∙ നിലവിലെ രാജ്യാന്തര സംവിധാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതകളാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആക്രമണം കാണിച്ചുതരുന്നതെന്ന് യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസ്സ‍ഡർ തരൻജിത് സിങ് സന്ധു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കുശേഷമുള്ള ലോകത്തിനു വേണ്ടത് സുതാര്യതയും സമത്വവും മനുഷ്യത്വവുമുള്ള ആഗോളവത്കരണമാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍ യുഎസ് അംബാസ്സഡർ റിച്ചാർഡ് വർമയുമായി നടത്തിയ വിർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.



സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലെ ആരോഗ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയവ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നിഷ്പക്ഷമായും താങ്ങാനാകുന്നതും സമയബന്ധിതമായും ലഭിക്കൂ, സന്ധു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Post COVID-19 world needs globalisation based on fairness, equality and humanity: Indian envoy in US