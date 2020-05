രോഗം കാട്ടുതീ പോലെ പടരും, അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം: മമതയ്ക്ക് ഡോക്ടറുടെ കത്ത്

കൊൽക്കത്ത∙ കൊറോണ വൈറസിനെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് രോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ - അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് കത്തയച്ചു. ടെന്നസിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഇന്ദ്രനിൽ ബസു റായ് ആണ് അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മമതതയ്ക്ക് കത്തയച്ചത്.



ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള ബംഗാളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ അത് കാട്ടുതീ പോലെ പടരുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും, കുറേ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. വൈറസിനെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ കർശനമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് 19ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല.

അതിനാൽ വൈറസിനെതിരെ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. വിപുലമായ പരിശോധന, ഐസലേഷൻ, നിർബന്ധിത ലോക്ഡൗൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉചിതമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. ഐസലേഷൻ പോലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് മരണസംഖ്യ വർധിക്കാൻ കാരണമാകാം– കത്തിൽ പറയുന്നു. ബംഗാളിൽ ഇതുവരെ 1,939 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം ബാധിച്ച് 118 പേർ മരിച്ചു.

