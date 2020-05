60% ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു; ഓർമിപ്പിച്ച് ‘ട്രംപിന്റെ മരണ ഘടികാരം’

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലെ പ്രധാന നഗരമായ ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈം സ്ക്വയറിൽ പുതിയതായി ഒരു ബിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവി‍ഡ് ബാധിച്ച് യു‌എസിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണമാണ് ഇതിൽ തെളിയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സമയാധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന മരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബിൽ ബോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചയാൾ പറയുന്നത്. ‘ട്രംപിന്റെ മരണ ഘടികാരം’ (ട്രംപ് ഡെത്ത് ക്ലോക്ക്) എന്നാണ് ക്ലോക്കിന്റെ പേര്.

ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിനിമാ സംവിധായകനായ യുഗീന ജറേക്കിയാണ് ക്ലോക്കിനു പിന്നിൽ. കോവി‍ഡ് മഹാമാരിയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ടൈം സ്ക്വയർ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിലാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച വരെ പ്രസിഡന്റിന്റെ നിസംഗതയിൽ 48,000 ലധികം പേർ യുഎസിൽ കോവി‍ഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്നാണ് ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്നത്. 80,000ത്തോളം പേർ‌ രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്തു. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. എന്നാൽ യുഎസിൽ ആകെ 82,200 ലേറെ മരണങ്ങളുണ്ടായി; 13.92 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ രോഗബാധിതരും.

ട്രംപ് ഭരണകൂടം നിർബന്ധിത സാമൂഹിക അകലവും സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടലും യഥാസമയം നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ യുഎസിലെ കോവി‍ഡ് മരണങ്ങളിൽ 60 ശതമാനവും തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന സങ്കൽപ്പമാണ് ഒരോ മണിമുഴക്കത്തിലുമെന്നാണ് ജറേക്കി പറയുന്നത്. മാർച്ച് 16 നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അതായത് മാർച്ച് 9ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മരണങ്ങളുടെ 60% ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നെന്നും ബിൽ ബോർഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎസിലെ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധനും വൈറ്റ് ഹൗസ് കൊറോണ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗവുമായ ആന്റണി ഫൗചി ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ നടത്തിയ അഭിപ്രായത്തെത്തുടർന്ന് വിദഗ്ധർ കണക്കാക്കിയതാണ് 60% എന്നത്. ലഘൂകരണ നടപടികൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നായിരുന്നു വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത മുഖമായ ഫൗചി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

‘അനാവശ്യമായി നിരവധി ജീവനുകൾ‌ നമുക്ക് നഷ്ടമായി. ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നേതൃത്വമാണ് നമുക്കാവശ്യം. വീണുപോയ സൈനികരുടെ സ്മാരകങ്ങളിലെ പേരുകൾ നമ്മെ യുദ്ധത്തിന്റെ വില ഓർമിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈകിയ ഒരു പ്രസിഡന്റു കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രധാന പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കും.’– ജറേക്കി പറഞ്ഞു.

