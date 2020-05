മലപ്പുറം ∙ കുവൈത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഐ.എക്‌സ് -394 എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആദ്യ സംഘം പുറത്തിറങ്ങി. ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ഉറപ്പാക്കി 20 പേര്‍ വീതമുള്ള ചെറു സംഘങ്ങളാക്കിയാണ് യാത്രക്കാരെ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ആദ്യ സംഘത്തിന്റെ തെര്‍മൽ സ്‌കാനിങും ആരോഗ്യ പരിശോധനയും ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Air India express flight with expats from kuwait lands in Kerala