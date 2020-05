‘ചൈനയിൽനിന്ന് 20 വർഷത്തിനിടെ അഞ്ച്‌ പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം’

വാഷിങ്ടൻ∙ ചൈനയിൽനിന്ന് 20 വർഷത്തിനിടെ അഞ്ച് പകർച്ചവ്യാധികളാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില്‍ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഒ ബ്രയൻ.

ആഗോളതലത്തിൽ രണ്ടരലക്ഷത്തോളം പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കുപിന്നിലും ചൈനയാണെന്ന യുഎസ് ആരോപണത്തെ മുൻനിർത്തിത്തന്നെയാണ് ബ്രയന്റെ ഈ വാക്കുകൾ. ഇനിയും ചൈനയിൽനിന്ന് ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ട്. ലബോറട്ടറിയിൽനിന്നോ വെറ്റ് മാർക്കറ്റകളിൽനിന്നോ ആണ് വൈറസ് പുറത്ത‌ുവന്നതെങ്കിലും ഇതു നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സാർസ്, ഏവിയൻ ഫ്ലൂ, സ്വൈൻ ഫ്ലൂ, കോവിഡ്–19 ഇവയെല്ലാം ചൈനയിൽനിന്നു വന്നതാണ്. ഇനി ലോകത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ചൈനയിൽനിന്നുള്ളവ ബാധിക്കാനാവില്ല – ബ്രയൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അഞ്ചാമത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയേതെന്ന് ബ്രയൻ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ചൈനയെ സഹായിക്കാന്‍ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരെ അയയ്ക്കാമെന്ന് യുഎസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ അതു നഷേധിക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നും ബ്രയാന്‍ പറഞ്ഞു.



