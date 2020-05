മുംബൈ മുതൽ ബെംഗളൂരു വരെ: ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവരെ സഹായിച്ച് ‘ഫീഡ് ദി ഹംഗ്രി’

അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു വർഷത്തോളമായി വീട്ടിലിരിപ്പാണ് ആശ വെങ്കടേഷ്. അപ്പോഴാണ് കോവിഡ്–19 ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചത്. ജോലിക്കുപോകാതെ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ അടുപ്പു പുകയുന്നതെങ്ങനെ എന്നതാണ് ആശ ആലോചിച്ചത്.

വെങ്കടേഷ് അയ്യർ

ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയ്ൻ ഗോലി വടാപാവിന്റെ സാരഥിയായ ഭർത്താവ് വെങ്കടേഷ് അയ്യരുമായി ആലോചിച്ചു, പോംവഴിയും കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ – ഫീഡ് ദി ഹംഗ്രി – പദ്ധതി പിറന്നു. മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ ലോക്ഡൗൺ മൂലം ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് വടാപാവുകളുമായി ഫീഡ് ദി ഹംഗ്രി സംഘമെത്തി.

തെരുവുകളിൽ ഭക്ഷണമെത്തിച്ചതോടെ ഗിവ് ഇന്ത്യ, എംഐഎൽടി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, റോബിൻഹുഡ് ആർമി തുടങ്ങിയ വിവിധ എൻജിഒകളും പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തിനെത്തി. ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപ സുഹൃത്തുക്കളില്‍നിന്നും മറ്റുമായി സമാഹരിച്ചു. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വഴി ഇതുവരെ 1.5 ലക്ഷം രൂപയും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വടാപാവുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെങ്കടേഷ് പറഞ്ഞു. ദിവസവും 1,200ഓളം പേർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികളും ദിവസക്കൂലിക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം നൽകാനാകുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ സംഭാവനയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വെങ്കടേഷ് പറഞ്ഞു.

ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഓരോ സംഭാവനയ്ക്കൊപ്പം അത്രയും തുക തന്നെ തങ്ങളും പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് ഗോലി വടാപാവ് സ്ട്രറ്റീജി ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് തലവൻ ബ്രിജേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഓരോ 1000 രൂപ സംഭാവന വരുമ്പോഴും ഞങ്ങളും 1000 രൂപ അതിലേക്ക് ഇടും. ഇതുവഴി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനാകുമെന്നും സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോക്ഡൗൺ മൂലം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ 2000ഓളം വരുന്ന തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കു തൊഴിൽ നൽകാനായതായും ഗോലി വടാപാവ് കമ്പനിയധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വടാപാവുകൾക്ക് 15 രൂപയാണ് വില ഈടാക്കിയിരുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുംബൈയിൽ മാത്രമാണ് വടാപാവുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഘമെത്തി. ഔറംഗബാദ്, നാഗ്പുർ, നാസിക് പിന്നെ കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിലും.

ശിവദാസ് മേനോനുമായി ചേർന്ന് 2004ലാണ് ഗോലി വടാപാവ് കമ്പനി വെങ്കടേഷ് ആരംഭിച്ചത്. നൂറുകണക്കിനുപേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം താഴെക്കിടയിലുള്ള മധ്യവർഗക്കാർക്ക് മികച്ച ശുചിത്വത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു കമ്പനി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇന്ന് 21 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 90 നഗരങ്ങളിലായി 350 കടകളാണ് കമ്പനിക്കു കീഴിലുള്ളത്.

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫീഡ് ദി ഹംഗ്രി സംഘം വട പാവുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

ഫീഡ് ദി ഹംഗ്രി പദ്ധതിക്ക് സംഭാവന നല്‍കാം– https://golivadapav.giveindia.org/

വടാപാവ്

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സ്വന്തം വെജിറ്റേറിയൻ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് വടാപാവ്. ബണ്ണിനകത്ത് എണ്ണയിൽ മുക്കിപ്പൊരിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വച്ച് ചട്നികളും മുളകും ചേർത്ത് നല്ല സ്വാദോടെ കഴിക്കാം. ബോംബെ ബർഗർ എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്.

English Summary: From Mumbai to Bengaluru, 'Feed the Hungry' project takes care of lockdown-hit families