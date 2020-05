ആത്മ നിർഭർ ഭാരത്; അർധസൈനിക കാന്റീനുകളിൽ ഇനി ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജൂൺ 1 മുതൽ അർധസൈനിക കാന്റീനുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ‘ആത്മ നിർഭർ ഭാരത്’ (സ്വാശ്രയത്വം) ആശയം മുന്നോട്ടു വച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ നീക്കം. രാജ്യം സ്വാശ്രയമായിരിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഉൽ‌പന്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ ആഗോള നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



‘എല്ലാ കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേന (സി‌എ‌പി‌എഫ്) കാന്റീനുകളിലും സ്വദേശി ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. ജൂൺ 1 മുതൽ ഇത് ബാധകമാകും. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം സി‌എ‌പി‌എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ 50 ലക്ഷം ആൾക്കാരും സ്വദേശി ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത് പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സമയമല്ല. പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സമയമാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്ത്യയിലെ ഉൽ‌പന്നങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ രാജ്യം സ്വാശ്രയമാകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

അർധസൈനിക കാന്റീനുകളിൽ പ്രതിവർഷം 2,800 കോടി രൂപയുടെ വിൽപനയുണ്ട്. സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്), ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബിഎസ്എഫ്), സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (സിഐഎസ്എഫ്), ഇന്തോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് (ഐടിബിപി), സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്എസ്ബി), ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാർഡ് (എൻഎസ്ജി), അസാം റൈഫിൾസ് എന്നിവ കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 10 ശതമാനം വരുന്ന 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് ഇന്നലെ രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് പ്രാദേശിക ഉൽപാദനം, പ്രാദേശിക വിപണി, പ്രാദേശിക വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ടതായും, പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

