മാലദ്വീപില്‍ നിന്നെത്തിയ 9 പേരേ ഇതുവരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയില്ല

കോഴിക്കോട് ∙ മാലദ്വീപിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രവാസികളെ വലച്ച് അധികൃതർ. ചൊവ്വാഴ്ച ഐഎൻഎസ് മഗറില്‍ മാലദ്വീപില്‍ നിന്നെത്തിയ ഒന്‍പത് പ്രവാസികളെ ഇതുവരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയില്ല. വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇവർ കോഴിക്കോട് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇവരെ കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ ഡ്രൈവർമാരുടേയും പൊലീസിന്റേയും ഡ്യൂട്ടി മാറ്റം മൂലമാണ് ഇവരുടെ തുടർയാത്രയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായത്. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടത്താനാകാതെ ബസില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു.

English Summary: Nine Expats from Maldives didn't get quarantime center til now