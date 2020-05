കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യനിർമിതമെന്നു ഗഡ്കരി: സ്വാഭാവികമല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൊറോണ വൈറസ് ലാബിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് എന്‍ഡിടിവിക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിനൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള കല മനസിലാക്കണം. ഇതൊരു സ്വാഭാവിക വൈറസ് അല്ല.

ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഗഡ്കരിയുടെ മറുപടി. ആദ്യമായിട്ടാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രമുഖ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത്.

വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം അതിവേഗം കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. വൈറസിന്റെ വരവ് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ലാബിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകം ഈ വൈറസിനെ നേരിടാൻ തയാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും തയാറായി കഴിഞ്ഞു. ശാസ്ത്രജ്‍ഞരും തയാറാണ്. വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകും. വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നാണു വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവമെന്ന് യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, വൈറസ് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിലപാട്.

English Summary: Virus is from a Lab, not Natural, says Nitin Gadkari