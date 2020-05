കോവിഡ്: ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 20 പൊലീസുകാര്‍ ക്വാറന്റീനിൽ

കല്‍പറ്റ∙ വയനാട്ടില്‍ ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കമാന്‍ഡോ, ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ എത്തിയ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 20 പൊലീസുകാര്‍ ക്വാറന്റീനിലായി. ഇവരില്‍ സിഐയും 2 എസ്ഐമാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മാനന്തവാടി ഡിവൈഎസ്പിക്കൊപ്പമാണ് കമാന്‍ഡോ ബത്തേരി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പിന്നീട് ഇവര്‍ മുത്തങ്ങയിലെ പരിശോധനാകേന്ദ്രങ്ങളിലും പോയി. ബത്തേരി സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്തതും കമാന്‍ഡോയാണ്. കൂടുതല്‍ പൊലീസുകാരുടെ സാംപിള്‍ ഇന്നു പരിശോധനയ്ക്കയ്ക്കുന്നുണ്ട്.



ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ വയനാട്ടില്‍ കോവിഡ് അവലോകനയോഗങ്ങള്‍ക്കു കര്‍ശനനിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കലക്ടറും ഡിഎംഒയും പൊലീസ് പ്രതിനിധിയും മാത്രം പങ്കെടുത്താല്‍ മതിയെന്നാണു നിര്‍ദേശം.

English Summary: After Commando tests COVID-19 positive, 20 personnel at Bathery Police station sent to Quarantine