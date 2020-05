തൊഴില്‍ നിയമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ബിജെപി സർക്കാരുകളെ എതിർത്ത് ബിഎംഎസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന തൊഴില്‍ നിയമ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കനത്ത എതിർപ്പുമായി ഭാരതീയ മസ്ദൂര്‍ സംഘ് (ബിഎംഎസ്) രംഗത്ത്. മേയ് 20 രാജ്യവ്യാപകമായി സൂചനാ പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിഎംഎസ് രംഗത്തുവന്നതോടെ മറ്റു ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്.

മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഎംഎസ് പ്രതിഷേധത്തിനു പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നത്. മതിയായ വേതനം നൽകാതിരിക്കുക, തൊഴിൽനഷ്ടം, അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മേയ് 16 മുതൽ 18 വരെ ജില്ലാ അധികാരികൾക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് കത്തയക്കും. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അകലം പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കി മേയ് 20 ന് ജില്ലാതലത്തിലും വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. മേയ് 30,31 തീയതികളിൽ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് രാജ്യമെമ്പാടും കൺവെൻഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് പദ്ധതി.



കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ മരവിപ്പിക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരപരിപാടികൾക്കാണ് ആർഎസ്എസ് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ബിഎംഎസ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ‘‘എട്ടു മണിക്കൂര്‍ ജോലിയെന്നത് 12 മണിക്കൂര്‍ ആക്കാന്‍ പോകുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നടപടി ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളില്‍ പോലും നടപ്പാക്കാത്ത, കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്തതാണ് നടപടിയാണിത്.’’ – ബിഎംഎസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വിജ്രേഷ് ഉപാദ്ധ്യായ് പറഞ്ഞു.



‘‘ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യം ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പരിഷ്കാരമാണ്, അല്ലാതെ തൊഴിൽപരിഷ്കാരങ്ങളല്ല. ചൈനയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ ആകർഷിക്കാനാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മായാലോകത്താണ്. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ചൈനയെ പോലെയാകില്ല. തൊഴിൽ സംഘടനകളും തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുമുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ചൈനയ്ക്കു സമാനമായ തൊഴിൽസാഹചര്യമുള്ള വിയറ്റ്നാമിലേക്കാണ് ചൈനയിലെ ചില കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ കളംമാറ്റുന്നതെന്നും ബിഎംഎസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സജി നാരായണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ മരവിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴു രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദിന് കത്തുനല്‍കിയിരുന്നു. തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ നടപടികൾ തടയണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊഴിൽമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ബിഎംഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചൈന വിടുന്ന കമ്പനികളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ മധ്യപ്രദേശും യുപിയും ത്രിപുരയുമാണ് പ്രധാനമായും തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റംവരുത്തുന്നത്. യുപിയിലെ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ 38 എണ്ണമാണ് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് വഴി ഒറ്റയടിക്ക് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.



ബിഎംഎസ് അടക്കമുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട്. ഗുജറാത്ത് അടക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൊഴിൽ സമയം 8 മണിക്കൂറിൽനിന്ന് 12 മണിക്കൂറാക്കിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് യുപി, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൊഴിലുടമകൾക്കു കൂടുതൽ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തിയത്. യുപിയിൽ മൂന്നു വർഷത്തേക്കും മധ്യപ്രദേശിൽ 1000 ദിവസത്തേക്കുമാണ് ഇളവ്. തിരിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് അവസരം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് വിശദീകരണം.



ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പിരിച്ചുവിടൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലുടമകൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇളവുകൾ. തൊഴിൽ സമയത്തിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം. വേതനവിതരണം സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. തൊഴിൽ സമയം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന ഫാക്ടറീസ് നിയമം, പിരിച്ചുവിടാൻ 1– 3 മാസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടിസ്, ലേ ഓഫ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വ്യവസായ തർക്ക നിയമം എന്നിവയൊന്നും മൂന്നു വർഷത്തേക്കു ബാധകമായിരിക്കില്ലെന്ന് യുപി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ഓർഡിനൻസിൽ പറയുന്നു. സമാന വ്യവസ്ഥകളാണ് മധ്യപ്രദേശിലും.

ഗുജറാത്തിലെ വ്യവസായ പാർക്കുകളിൽ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളൊഴികെയുള്ളവയിൽ ഇളവു നൽകി കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാനാണ് പദ്ധതി. മിനിമം വേതന നിയമം, സുരക്ഷാ – ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ, നഷ്ടപരിഹാര നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവയിലാകും ഇളവ്. ലോകമെങ്ങുമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മുതലെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നാണു സർക്കാരുകളുടെ നിലപാട്.



ചൈനയുമായി പിണങ്ങി യുഎസ്; കമ്പനികളിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞ് യുപി



കോവിഡ് വ്യാപനവിഷയത്തിൽ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുളള ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫാക്ടറികളും നിർമ്മാണശാലകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 100 യു എസ് കമ്പനികളുമായി ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരം സംസ്ഥാന സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ മന്ത്രി സിദ്ധാർത്ഥ് നാഥ് സിങ്ങാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്. യു എസ് –ഇന്ത്യാ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തൊഴിൽനിയമങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തി യുപി സർക്കാർ ഉത്തരവായതും.



യു എസ്സിൽ നിന്ന് വരാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്ന കമ്പനികൾ പ്രതിരോധം, ഔഷധ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വാഹനങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വസ്ത്രനിർമ്മാണം, ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണം, സയൻറിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. യു പി സർക്കാരുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ അഡോബ്, ബോസ്റ്റൺ സയൻറിഫിക്, യു പി എസ്, ഫെഡ് എക്സ്, സിസ്ക്കോ, ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ, ഹണിവെൽ തുടങ്ങി യു എസ്സിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യു പിയിൽ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മുഖ്യമായും ഇവർ അന്വേഷിച്ചത്.



ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം ജേവാറിൽ പണിഞ്ഞു വരുന്നത് യു പി സർക്കാർ ഈ കമ്പനികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 56 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗൗതം ബുദ്ധനഗർ ജില്ലയിൽ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡക്ക് സമീപമാണ് ജേവാർ വിമാനത്താവളം. മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവിൽ 2000 ഏക്കറിൽ പണിയുന്ന ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് എട്ടു റൺവേകളാണ് ഉള്ളത്. ജേവാറിനു സമീപം ഈ യു എസ് കമ്പനികൾക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാമെന്നാണ് യു പി സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നൽകിയത്. കൂടാതെ ലക്നൗവിൽ സ്ഥലം വേണ്ടവർക്ക് അതും നൽകും. പുതുതായി വരുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മൂലധന സബ്സിഡിയും ഭൂമി വാങ്ങാൻ സബ്സിഡിയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയും നൽകാൻ തയാറാണെന്നും യുപി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



