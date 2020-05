കോവിഡ്‌ വ്യാപനം: പരിശോധനാപ്പട്ടികയിൽ എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്‌ ജില്ലകളും

പത്തനംതിട്ട ∙ ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോവിഡ്‌ വ്യാപനത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ 69 ജില്ലകളെ ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ്‌ മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്‌ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കേരളത്തില്‍ നിന്ന്‌ എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്‌ ജില്ലകളെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്‌.



21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 69 ജില്ലകളില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 24,000 പേരുടെ രക്ത സാംപിൾ എടുത്താവും പരിശോധന. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തിരുവണ്ണാമല, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂര്‍ മേഖലകളെയും കര്‍ണാടകത്തില്‍ ബെംഗളൂരു അര്‍ബന്‍, ചിത്രദുര്‍ഗ, കലബുറഗി ജില്ലകളെയുമാണ്‌ തിരഞ്ഞെടുത്തത്‌.



ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ്‌ പഠനം. ഓരോ ജില്ലയിലെയും 10 ക്ലസ്‌റ്ററുകളില്‍ നിന്ന്‌ പെട്ടെന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 400 പേരുടെ സാംപിളുകളാവും എടുക്കുക. പുണെയിലെ നാഷനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ വൈറോളജി തയാറാക്കിയ എലിസ ആന്റിബോഡി കിറ്റ്‌ ഉപയോഗിച്ചാണു പഠനം നടത്തുക.

