രാഷ്ട്രീയനാടകം കളിക്കേണ്ട സമയമല്ലിത്; യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ വാളയാറിലൂടെ മലയാളികളെ കടത്തിവിടാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് എംപിമാരും രണ്ട് എംഎൽഎമാർക്കുമെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രാഷ്ട്രീയനാടകം കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടവർ അങ്ങന െപരുമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മേയ് 9ന് വാളയാറിലൂടെ മലയാളികളെ കടത്തിവിടാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് എംപിമാരും രണ്ട് എംഎൽഎമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പൊലീസുകാരും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ടവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.



വാളയാർ ചെക്പോസറ്റു വഴി എത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശിക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. ഇയാളുടെ സഹയാത്രികരായ 8 പേർ ഹൈ റിസ്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്ടായി കണക്കാക്കി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ആ സമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന 130 യാത്രക്കാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. ജനപ്രതിനിധികൾ, പൊലീസുകാർ എന്നിവർ ലോ റിസ്ക് കോൺടാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ വിടണമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നിർദേശം. ഏകദേശം നാനൂറിലധികം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാകുമെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ സമ്പർക്ക പട്ടിക അന്തിമമല്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ചിലർ തെറ്റിധാരണയുമായി നടക്കുകയാണ്. അവരെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നത് തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ്. കോവിഡിന് ആളുടെ സ്ഥാനമൊന്നും നോട്ടമില്ല. ഏത് സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും അയാള്‍ മനുഷ്യനാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരു സാമൂഹികജീവികൂടിയാണ്. അതിനാലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. അവര്‍ അത് അനുസരിക്കാന്‍ തയാറാണെന്നാണ് വിവരം. അതാണ് നല്ലതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടെ ക്വാറന്റീനിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. കൃത്യമായ സംവിധനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ കടന്നു വന്നാൽ ഒരു സമൂഹമാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാകും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റു തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതു കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

