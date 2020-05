മരണം പതിയിരിക്കുന്ന പലായനം; ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി മരിച്ചത് 16 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വീണ്ടും ദുരന്തം. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും ബിഹാറിലുമായി വാഹനാപകടങ്ങളില്‍ 16 പേര്‍ മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണയില്‍ ട്രക്കും ബസും കൂട്ടിയിട്ടിച്ച് എട്ട് പേരും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസഫര്‍ നഗറില്‍ ബസ് പാഞ്ഞുകയറി ആറു പേരും ഇന്നലെ രാത്രിയാണു മരിച്ചത്.

ബിഹാറിലെ സമസ്തിപുരില്‍ ഇന്നു രാവിലെ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ ട്രാക്കിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന 15 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ട്രെയിൻ കയറി മരിച്ചതിന്റെ നടുക്കം മാറുന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ അപകടങ്ങൾ.

English Summary: 16 Migrant Workers Die In Accidents In Different States