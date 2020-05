ലോക്ഡൗണിനുശേഷം ബസ് സർവീസ്; ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശ പ്രകാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ച ശേഷം മേയ് 18 മുതല്‍ ജില്ലകള്‍ക്കകത്ത് ബസ് സര്‍വീസും ഒരാളെ മാത്രമുൾപ്പെടുത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ സർവീസും ആരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിച്ച്‌ സര്‍വീസ് നടത്തേണ്ടതിനാല്‍ 50 ശതമാനം യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ബസിൽ അനുവദിക്കാനാകൂ.

പഴയ നിരക്കില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കോ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്കോ സാധിക്കില്ല. ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണ്. നഷ്ടം നികത്താന്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും കോടതികളിലേക്കും ഇപ്പോള്‍ പരിമിതമായ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ ഇരട്ടി ചാര്‍ജാണ് ഈടാക്കുന്നത്. നിരക്കുവര്‍ധന കോവിഡ് കാലത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: Bus ticket fare will be increased says transport minister AK Saseendran