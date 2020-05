കൊറോണ വൈറസ് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല; പൊരുത്തപ്പെട്ടു ജീവിക്കണം: ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ ∙ കൊറോണ വൈറസിനെ ഒരിക്കിലും പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അതിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ ലോകജനത പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പല രാജ്യങ്ങളും ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു വരുത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ അറിയിപ്പ്.



പുതിയ വൈറസ് ആദ്യമായാണ് ലോകമെമ്പാടും പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ എത്രകാലം കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ മൈക്കല്‍ റയാന്‍ പറഞ്ഞു. എച്ച്‌ഐവി നമ്മളെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല, എന്നാല്‍ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു ജീവിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ പഠിച്ചുവെന്നും ജനീവയില്‍ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഡോ. റയാന്‍ പറഞ്ഞു.

പല രാജ്യങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിലും സാധാരണ നിലയിലേക്കു മടങ്ങാന്‍ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും റയാന്‍ പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗണ്‍ തുടരുന്നതിലും പിന്‍വലിക്കുന്നതിലും അപകടമുണ്ട്. ഒരു വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തി വൈറസിനെ മറികടക്കുകയെന്നത് ലോകത്തിനു മുന്നിലുള്ള അവസരമാണെന്നും ഡോ. റയാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു.

