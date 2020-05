തിരുവനന്തപുരം∙ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ റിലീഫ്, റെസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരും ചുമതലയുള്ളയാളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പരും ഉൾപ്പെടെയാണ് പട്ടിക. വിശദമായി അറിയാം.



English Summary: State wide List of Relief & Rest Centers for Commuters from outside Kerala