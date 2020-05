20 ലക്ഷം കോടി പാക്കേജ്: രണ്ടാംഘട്ട പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന്

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാന്‍’ പാക്കേജിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ഇന്നു വൈകിട്ട് നാലിന് വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലെത്തും. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ആദ്യഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പദ്ധതികള്‍ എന്നും നിര്‍മല പറഞ്ഞിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഴു മേഖലകളിലായി 15 നടപടികളാണ് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച ധനമന്ത്രി ഇവയുടെ നിര്‍വചനവും മാറ്റിയതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തില്‍നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ടിഡിഎസ്, ടിസിഎസ് നിരക്കുകള്‍ 25 ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്കു നേരിട്ടു സഹായം ലഭിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഒന്നും കേന്ദ്രം നടത്തിയില്ലെന്ന കടുത്ത ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു രാജ്യം.

English Summary: FM Sitharaman’s 2nd phase of announcement on economic package today at 4pm