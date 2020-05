‘ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം നുള്ളി നോക്കി; ജീവനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമായിരുന്നു’

കൊച്ചി ∙ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പുസ്തകങ്ങൾ തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സലീം ഷരീഫ്. ‘നാലു ദിവസം മുമ്പു വരെ ആ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു ചേട്ടൻ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത ആളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.’ – ലോക്ഡൗണിലായി താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ഏപ്രിൽ 13ന് എറണാകുളത്തു നിന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കു നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ സലീം ഷരീഫ് എന്ന ബത്തേരി എരുമാടുകാരന് വരാപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തിരയുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ.

ലോക്ഡൗണിനിടെ വൈറ്റില മുതൽ എരുമാടു വരെ നടത്തിയ ദുരിതയാത്രയുടെ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തി പുസ്തകം തിരഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവർത്തകയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതെന്ന് സലീം ഷരീഫ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. താമസിച്ച മുറിയില്‍ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബാഗ് നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം.

വയനാട്ടിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കു നടന്ന് എത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കിട്ടാതെയും, കാലു വേദനിച്ച് നടു തളർന്നപ്പോഴാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ കുറെ വരാപ്പുഴയിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്ര തുടർന്നത്. കൊറോണ പേടിയിൽ ഒരാൾ പോലും കൂടെ കൂട്ടാൻ തയാറായില്ല. 300 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പാതിവഴിയിൽ തളർന്നു പോകുമെന്നു തോന്നിയപ്പോൾ സഹായത്തിനെത്തിയത് മനസ്സിൽ പരസ്നേഹം മറയാത്ത ചില മനുഷ്യർ മാത്രം.

അനുഭവത്തിന്റെ കണ്ണീരുപ്പു കലർത്തി സലിം ഷരീഫ് എഴുതിയ വരികളിലൂടെ നടന്നു തീരുമ്പോൾ നമ്മളും കണ്ണീരണിഞ്ഞ് കിതച്ചു പോകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. വീട്ടിലെത്തി ‘‌‌ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നുള്ളി നോക്കി. ശരിക്കും ഞാൻ എത്തിയോ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്നത് സംശയമായിരുന്നു.’ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ ഇപ്പോഴും നടപ്പ് പൂർത്തിയാകാത്തവരുണ്ട് നമുക്കു ചുറ്റും. യാത്രയ്ക്കിടെ നഷ്ടമായ പ്രതീക്ഷ സ്വപ്നമല്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള നുള്ള്.

English Summary : Salim Shareef's facebook post on how he rached home during lockdown