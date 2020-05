കൊച്ചിയിലേക്കു പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ‌; ലണ്ടൻ, പാരിസ്, റോം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്

ലണ്ടൻ ∙ വന്ദേഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലണ്ടൻ, റോം, പാരിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. ഈമാസം 19നാണ് ലണ്ടൻ ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സർവീസ് നടത്തുക. നേരത്തെ ഡൽഹി, മുംബെ, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ബ്രിട്ടനിൽനിന്നും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു.

ഈ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു വിമാനത്താവളവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് യുക്മ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മനോജ്കുമാർ പിള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലക്സ് വർഗീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ മലയാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരനോട് അഭ്യർഥിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൊച്ചിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ലണ്ടൻ-കൊച്ചി-വിജയവാഡ, ലണ്ടൻ-വാരണാസി-ഗയ, ലണ്ടൻ-അഹമ്മദാബാദ്–ഇൻഡോർ, ലണ്ടൻ-ഡൽഹി–ജയ്പുർ, മാഞ്ചസ്റ്റർ -അമൃത്സർ എന്നിവയാണ് രണ്ടാം പട്ടികയിൽ ലണ്ടനിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ. റോമിൽനിന്നും പാരിസിൽനിന്നും പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരിസിൽനിന്നുള്ള വിമാനം ബെംഗളൂരു വഴിയാകും കൊച്ചിയിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുക.

നാട്ടിൽ പോകാൻ താൽപര്യം അറിയിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനിൽ പേരു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽനിന്നും മുതിർന്ന പൗരൻമാർ, ഗർഭിണികൾ, മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയുള്ളവർ, ഉറ്റവരുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ, ടൂറിസ്റ്റുകളായി എത്തിയവർ തുടങ്ങിയവർക്കാണു മുൻഗണന. ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഇ-മെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടും. പിന്നീട് ഇവർക്ക് എയർലൈൻസ് ഓഫിസിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാം. 50,000 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

