സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിൽ കേരളത്തിനുള്ളിലെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ അന്തർ ജില്ലായാത്രയ്ക്കു നിരോധനം

ന്യൂഡൽഹി / കൊച്ചി∙ ന്യൂഡൽഹി – തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷൽ ട്രെയിനിലെ യാത്രയ്ക്കുളള നിയന്ത്രണം കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു കേരളത്തിലെ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. സ്പെഷൽ ട്രെയിനു കേരളത്തിൽ 3 സ്റ്റോപ്പുകളാണുളളത്. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം. ഈ മൂന്നു സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ യാത്ര അനുവദിക്കില്ല. ഡൽഹിയിൽനിന്നും മറ്റും വരുന്നവർക്കു ഈ സ്റ്റേഷനുകളിലിറങ്ങി വീടുകളിലേക്കോ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കോ പോകാൻ തടസമില്ല. മടക്ക ട്രെയിനിലും ഡൽഹി, മുംബൈ യാത്രക്കാർക്കു ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്നു യാത്ര തുടങ്ങാം.

സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിൽ കേരളത്തിനുള്ളിലെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ അന്തർ ജില്ലായാത്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. സ്പെഷല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് കേരളത്തിനുള്ളിലെ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്കു യാത്രക്കാർ കയറാതിരിക്കാനാണിത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരമാണ് വിലക്കെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് മനോരമ ഓൺലൈനിനു ലഭിച്ചു.

ഇന്നെത്തുന്ന സ്പെഷൽ ട്രെയിനിൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന് എടുത്ത ടിക്കറ്റുകൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യും. കോഴിക്കോട്നിന്ന് എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത ടിക്കറ്റുകളും എറണാകുളത്തുനിന്ന് എടുത്ത തിരുവനന്തപുരം ടിക്കറ്റും റദ്ദാക്കും. തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിലും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കയറുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ 2 സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഇറങ്ങാനാവില്ല.

